BRUSSEL (ANP/AFP) - Het Europese luchtruim was tijdens de zomervakantieperiode drukker dan ooit. Dat meldt de Europese luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Dit ondanks de verstoringen in het luchtverkeer vanwege de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten.

Volgens de organisatie waren er gemiddeld 35.959 vluchten per dag in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus, een stijging van 2,4 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2025. Op vrijdag 10 juli was er een recordaantal van 37.640 vluchten.

Volgens Eurocontrol heeft het conflict in het Midden-Oosten invloed gehad op het toeristenseizoen, maar leidde de situatie er ook toe dat veel Europeanen binnen hun eigen continent op vakantie gingen. Dat werd als een veilige optie beschouwd.

Op tijd

Ondanks de drukte was het aantal vluchten dat op tijd kwam hoger dan in de zomer van 2025. In totaal kwam 72,6 procent van de vluchten op tijd aan, 1,2 procentpunt hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Schiphol zei begin juli dat het deze zomervakantie ruim 12,7 miljoen reizigers verwacht, wat iets meer is dan vorig jaar. Per dag zou het volgens de luchthaven gaan om gemiddeld ongeveer 219.000 reizigers die vertrekken, aankomen of overstappen.