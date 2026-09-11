Het Commissariaat voor de Media vindt dat het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep van mediaminister Rianne Letschert te weinig heldere regels biedt voor omroepen om hun taak uit te kunnen voeren. Ook is de waakhond kritisch over het feit dat er in het wetsvoorstel geen sterke, onafhankelijke toezichthouder wordt aangesteld. Dat laat voorzitter Amma Asante van het commissariaat vrijdag weten aan het ANP.

"De afgelopen jaren zagen we verschillende problemen, zoals bij omroep Ongehoord Nederland en de bevindingen van de Commissie-Van Rijn", aldus Asante. "Deze voorbeelden tonen aan waarom Hilversum gebaat is bij heldere regels en een sterke toezichthouder, die kan optreden wanneer het publieke belang daarom vraagt. De sector én het publiek hebben baat bij verbetering van de regels en versterking van de checks and balances in plaats van verzwakking."

Bovendien ziet het commissariaat "onvoldoende concrete maatregelen terug om de publieke omroep zichtbaar en vindbaar te houden in een medialandschap waarin grote onlineplatforms steeds dominanter worden." Daarnaast zet de waakhond vraagtekens bij het systeem van zelfregulering dat wordt voorgesteld: "Het wetsvoorstel kent nu te weinig onafhankelijke controle. Deze controle is wel nodig om publieke belangen veilig te stellen."

Extern toezicht

De mediawaakhond noemt het inzetten op zelfregulering "ongewenst, vanwege het toenemende belang van een betrouwbare nieuwsvoorziening voor het publiek. Het vertrouwen van burgers is gebaat bij extern toezicht."

Letschert stelt voor dat het CvdM een grotere toezichtstaak krijgt na de hervorming van de NPO in 2029 en meer mogelijkheden krijgt om in te grijpen. "Een sterke publieke omroep zorgt voor toegang tot onafhankelijk en betrouwbaar nieuws, zodat mensen zich goed kunnen informeren en een mening kunnen vormen", stelt de waakhond vrijdag in haar reactie. "Dat is essentieel voor een goed functionerende democratische rechtsstaat. Publieke media hebben bovendien een publieke opdracht en krijgen daarvoor publieke middelen. Daar horen verantwoording, heldere regels en onafhankelijk toezicht bij." Het commissariaat zegt in gesprek te gaan met Letschert over haar wetsvoorstel.