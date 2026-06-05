AMSTERDAM (ANP) - Een groep van ruim twintig Europese nieuwsuitgevers heeft Google aangeklaagd bij de rechtbank in Amsterdam. Ze eisen een schadevergoeding van meer dan 640 miljoen euro, omdat ze verliezen zouden hebben geleden door concurrentiebeperkend gedrag van het techconcern rond zijn onlineadvertentietechnologie. Dat meldt de Europese procesfinancier LitFin. Een van de organisaties is FD Mediagroep, het bedrijf achter Het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio.

Bij de aankondiging wijst de financier op de boete van bijna 3 miljard euro die de Europese Commissie Google vorig jaar oplegde, omdat het bedrijf concurrentieregels voor onlineadvertenties zou hebben geschonden. Brussel vond dat Google misbruik maakte van zijn dominante marktpositie door de voorkeur te geven aan zijn eigen advertentieplatforms. Daarmee zou het bedrijf de concurrentie hebben belemmerd.

De verkoop van advertentieruimte is voor nieuwswebsites en andere onlinemedia een belangrijke inkomstenbron. Volgens een persbericht van de financier zouden de uitgevers zonder het vermeende misbruik van Google aanzienlijk hogere inkomsten uit advertenties hebben ontvangen en lagere kosten voor advertentietechnologiediensten hebben betaald.

'Onwettig'

"Het misbruik door Google van zijn positie in de advertentietechnologie is op het hoogste niveau onwettig verklaard. Nu is het tijd dat de uitgevers die de kosten van dit gedrag hebben gedragen, schadeloos worden gesteld", zegt operationeel directeur Matej Pardo van LitFin. Met een gezamenlijke claim tegen de techgigant is de stap naar de rechter volgens hem daarnaast toegankelijker voor kleinere bedrijven.

Google is gevraagd om een reactie. Het bedrijf moest van de EU maatregelen nemen om het probleem tegen te gaan. Google kondigde vorig jaar aan dat het veranderingen aanbrengt in zijn advertentiediensten om te voldoen aan Europese mededingingsregels.