Dijkhuizen nieuwe hoofdtrainer VVV-Venlo

VENLO (ANP) - Marinus Dijkhuizen (54) is vanaf komend seizoen de hoofdtrainer van VVV-Venlo, meldt de club op zijn website. Dijkhuizen komt over van De Graafschap, waar hij de afgelopen anderhalf jaar actief was als trainer. In Venlo heeft hij een contract getekend voor twee seizoenen.

Hij is de opvolger van Peter Uneken, wiens contract niet werd verlengd. Dijkhuizen werkte eerder bij Excelsior, Brentford, NAC Breda, SC Cambuur en FC Utrecht.

Dijkhuizen kijkt uit naar zijn uitdaging in Venlo. "Er is een duidelijk plan met veel ambitie. We willen samen een talentvol en ambitieus team neerzetten en ontwikkelen. Dat proces heb ik zowel bij Excelsior als De Graafschap al eens doorlopen en spreekt me ook nu weer enorm aan", zegt Dijkhuizen op de site van VVV.