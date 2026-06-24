Evacuatie zeevarenden bij Hormuz duurt enkele weken, denkt IMO

LONDEN (ANP) - De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal "enkele weken" in beslag nemen. Dat is de inschatting van secretaris-generaal Arsenio Dominguez van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), de scheepvaartorganisatie van de Verenigde Naties. Het is de bedoeling dat schepen die vastzaten door de sluiting van de Straat van Hormuz stapsgewijs weg kunnen, nu Iran die zeestraat heeft geopend als onderdeel van een voorlopig vredesakkoord met de Verenigde Staten.

Ongeveer zeshonderd schepen zitten vast in de Perzische Golf. De IMO hoopt dat "ongeveer vijftig schepen per dag" door de zeestraat bij Hormuz kunnen, zei Dominguez in gesprek met persbureau AFP. "Gisteren zijn er een paar schepen doorheen gevaren", aldus de secretaris-generaal. "Het is een stapsgewijs proces."

De IMO wil bij het coördineren van de evacuatie ongelukken of aanvaringen voorkomen, legde Dominguez uit. Daarom kunnen niet alle schepen tegelijk over de smalle overgebleven vaarroutes weg.

Het evacuatieplan leidt de schepen over twee routes langs de Omaanse en Iraanse kust. Daarbij mijden de schepen de gangbare route door de Straat van Hormuz. De IMO heeft volgens Dominguez te horen gekregen dat daar ongeveer tachtig zeemijnen liggen.