Japanse keizer bezoekt universiteitsbibliotheek in Leuven

De Japanse keizer Naruhito en de Belgische koning Filip hebben woensdagmiddag in Leuven een bezoek gebracht aan de universiteitsbibliotheek van de KU Leuven. Het gezelschap nam onder meer een kijkje bij de Oost-Aziatische bibliotheek, laat het Belgische hof weten.

Het bezoek aan de universiteitsbibliotheek was niet toevallig gekozen. Nadat de bibliotheek in 1914 was verwoest, schonk Japan duizenden historische werken. De keizer kreeg samen met koning Filip een aantal van die werken te zien.

Eerder op de dag brachten de staatshoofden een bezoek aan Namen. In Leuven volgde nog een tussenstop bij onderzoekscentrum Imec.

Woensdag was de tweede en laatste dag van het Japanse staatsbezoek aan België.