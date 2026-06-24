Zweedse hitmakers Max Martin en Shellback verkopen muziekrechten

De Zweedse muziekproducenten Max Martin en Shellback hebben de rechten van hun muziekcatalogus verkocht, melden diverse media. Het gaat om de rechten van de catalogus onder hun collectief Wolf Cousins en omvat aandelen in hits van artiesten als Taylor Swift, Ariana Grande en The Weeknd.

Max Martin, echte naam Karl Martin Sandberg, en Shellback (Karl Johan Schuster) zijn al tientallen jaren verantwoordelijk voor een groot aantal hits van bekende artiesten. Martin schreef bijvoorbeeld mee aan Baby One More Time van Britney Spears, I Want It That Way van The Backstreet Boys en It's Gonna Be Me van *NSYNC.

Martin en Shellback werkten ook vaak samen en hebben gewerkt aan nummers voor artiesten als Usher, Katy Perry en Pink. Samen produceerden zij ook het laatste album The Life of a Showgirl van Taylor Swift.

De rechten zijn verkocht aan het bedrijf HarbourView. Het is niet bekend welk bedrag met de verkoop is gemoeid.