Waarom pvc vloeren steeds populairder worden

Pvc vloeren zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de meest gekozen vloeropties bij renovaties en verbouwingen. Dat komt door de combinatie van uitstraling en gebruiksgemak. Van een warme houtlook tot een moderne betonlook, pvc past in veel verschillende woonstijlen.

Daarnaast is pvc sterk, comfortabel en onderhoudsvriendelijk. Voor huishoudens die een vloer zoeken die tegen dagelijks gebruik kan, is pvc daardoor vaak een logische keuze.

De voordelen van een pvc vloer

Een pvc vloer is populair omdat het materiaal veel praktische voordelen heeft. De vloer is slijtvast, voelt prettig aan en is eenvoudig schoon te houden. Regelmatig stofzuigen en af en toe dweilen met een geschikt reinigingsmiddel is meestal voldoende.

Ook op het gebied van uitstraling is er veel mogelijk. Pvc vloeren zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, patronen en structuren. Daardoor kun je kiezen voor een vloer die past bij een modern, landelijk of industrieel interieur.

Klik pvc of plak pvc kiezen

Wie zich oriënteert op pvc komt meestal twee varianten tegen: klik pvc en plak pvc. Klik pvc werkt met een kliksysteem, vergelijkbaar met laminaat. Deze vloer is relatief snel te leggen en kan in sommige situaties ook geschikt zijn voor handige doe het zelvers.

Plak pvc wordt direct op de ondergrond verlijmd. Dit zorgt vaak voor een strakker en stiller resultaat. Wel moet de ondergrond goed vlak zijn. In de praktijk betekent dit vaak dat egaliseren nodig is voordat de vloer gelegd kan worden.

Een pvc vloer bestellen

Bij het kiezen van een pvc vloer is het belangrijk om verder te kijken dan alleen de kleur of het patroon. De slijtlaag, de ondergrond, de manier van leggen en de geschiktheid voor vloerverwarming spelen allemaal een rol.

Wil je verschillende mogelijkheden bekijken en een vloer kiezen die past bij jouw woning, zo kan jij je pvc vloer bestellen bij King Laminaat . Door vooraf goed te vergelijken, maak je een keuze die niet alleen mooi is, maar ook praktisch in dagelijks gebruik.

Geschikt voor vloerverwarming

Een belangrijke reden waarom pvc veel gekozen wordt, is de goede combinatie met vloerverwarming. Pvc geleidt warmte goed, waardoor de vloer snel aangenaam aanvoelt en de warmte gelijkmatig wordt verdeeld.

Vooral in woningen waar comfort en energiezuinig wonen belangrijk zijn, is dit een groot voordeel. Let bij aankoop wel altijd op of de gekozen pvc vloer geschikt is voor jouw type vloerverwarming.

Waterbestendig en onderhoudsvriendelijk

Pvc is goed bestand tegen vocht. Daardoor is het een praktische keuze voor ruimtes zoals de keuken, hal of bijkeuken. Afhankelijk van de uitvoering en afwerking kan pvc ook geschikt zijn voor andere vochtige ruimtes.

Ook het onderhoud is eenvoudig. Gebruik bij voorkeur een reinigingsmiddel dat geschikt is voor pvc, zodat de vloer mooi blijft en doffe plekken worden voorkomen.

Geluid en wooncomfort

Geluid speelt bij de keuze voor een vloer een belangrijke rol. Zeker in appartementen of woningen met meerdere verdiepingen is het prettig als een vloer loopgeluid beperkt. Pvc staat bekend als een relatief stille vloer, vooral wanneer de juiste ondervloer wordt gebruikt of wanneer er gekozen wordt voor plak pvc.

Dit verhoogt het wooncomfort en kan helpen om contactgeluid te verminderen.

Waar je op moet letten bij aankoop

Let bij het kopen van een pvc vloer op de dikte van de slijtlaag, de staat van de ondergrond en de manier waarop de vloer gelegd moet worden. Ook plinten, overgangsprofielen en onderhoudsadvies zijn belangrijk om mee te nemen in je keuze.

Bekijk daarnaast altijd stalen in het licht van je eigen woning. Een kleur kan in daglicht anders ogen dan onder kunstlicht.

Een vloer voor jarenlang woonplezier

Pvc is vooral interessant voor wie een vloer zoekt die mooi, comfortabel en praktisch is. Met de juiste voorbereiding, een passende uitvoering en een goede installatie kan een pvc vloer jarenlang meegaan.