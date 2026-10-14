SHANGHAI (ANP) - Harry Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg "maakten zich kwaad" voordat ze in Shanghai naar hun vierde wereldtitel op rij reden. "Ondanks dat de concurrentie in de eerste ronde dichterbij kwam, hebben we ons kwaad gemaakt en laten zien wat onze kwaliteiten zijn", sprak Van den Berg na afloop bij de NOS.

In de kwalificatie, de eerste race van de dag, was het verschil met de rest van het veld groot. Het Nederlandse trio noteerde de beste tijd op drie tienden van een seconde van de nummer 2, China. In de daaropvolgende eerste ronde was het verschil kleiner. "In de eerste ronde zat er ineens nog maar een tiende tussen. Als er maar een tiende tussen zit, mag er helemaal niets foutgaan. Dan is elk foutje fataal", vulde een kritische Lavreysen aan, die zijn 21e wereldtitel op de baan bijschreef.

"Het is mooi dat het allemaal samenkwam. Dat je het dan weer zo mooi mag thuisbrengen, is geweldig", zei Van den Berg.