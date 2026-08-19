Farmaceut Moderna verdubbelt ruimschoots in beurswaarde

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met bescheiden winsten gesloten. Farmaceut Moderna verdubbelde ruimschoots in waarde na de bekendmaking van positieve onderzoeksresultaten rondom een mogelijk nieuw vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkten verder een aankondiging van het Amerikaanse ministerie van Financiën die de rentes op langlopende staatsobligaties omlaagbracht.

De Dow-Jonesindex klom 0,2 procent tot 53.463,05 punten. De S&P 500 steeg 0,2 procent tot 7707,98 punten en techbeurs Nasdaq eindigde ook 0,2 procent hoger op 26.331 punten.

Moderna maakte een historische koerssprong van 178 procent, maar is nog steeds minder waard dan tijdens de coronapandemie. De farmaceut meldde samen met branchegenoot Merck & Co positieve resultaten van een onderzoek naar een mogelijk vaccin tegen huidkanker. Beleggers reageerden enthousiast op het nieuws, omdat het positieve vooruitzichten kan bieden voor kankerbehandelingen op basis van mRNA. Die technologie werd ook gebruikt voor coronavaccins, waar Moderna tijdens de pandemie groot mee werd.

Rentes

De afgelopen dagen verloren de belangrijkste beursgraadmeters nog terrein, onder andere door zorgen over oplopende rentes op de obligatiemarkten. Woensdag daalden de rentes na een opvallende mededeling. Het ministerie van Financiën wil het inkoopprogramma voor langer lopende staatsobligaties minstens in omvang verdubbelen.

Analisten en beleggers zien dit als signaal dat de regering zich zorgen maakt over oplopende rentes op langlopende obligaties. Die bereikten dinsdag het hoogste niveau in bijna twintig jaar door zorgen over de Amerikaanse staatsschuld, het effect van de Iranoorlog op inflatie en het vele geld dat techbedrijven lenen voor de ontwikkeling van AI.

Zorgen over inflatie

Uit de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve werd duidelijk dat beleidsmakers zich zorgen maken over aanhoudend hoge inflatie. Veel van hen verwachten dat een renteverhoging nodig is als de prijsstijgingen niet in hevigheid afnemen, staat in de stukken.

Chipmaker Marvell won bijna 10 procent na de aankondiging van een grote deal met Google. Dat techbedrijf krijgt het recht om voor 12,2 miljard dollar aan aandelen van Marvell te kopen. De halfgeleiderfabrikant levert Google tegelijkertijd chips voor de ontwikkeling van AI. Google-moederbedrijf Alphabet steeg 0,2 procent op de beurs.