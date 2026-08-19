Sandra Bullock praat voor het eerst over overleden partner Bryan

Sandra Bullock heeft in de podcast SmartLess voor het eerst uitgebreid gesproken over het overlijden van haar partner Bryan Randall in 2023. De acteur en fotograaf overleed op 57-jarige leeftijd aan de spierziekte ALS. In het gesprek met presentator Jason Bateman vertelt Bullock onder meer dat ze van Randall niet over zijn ziekte mocht praten. "Dat was het verzoek", aldus de actrice.

"Mijn zus was een tijdje de enige die het wist", blikte de 62-jarige actrice terug. Bullock dacht aanvankelijk dat ze het aankon om de ziekte van Randall privé te houden. "Ik dacht: Oh, dat kan ik wel aan. Ik kan wel zwijgen." Maar na verloop van tijd voelde ze zich steeds meer "geïsoleerd". De actrice vertelde uiteindelijk haar vriendinnen, actrice Jennifer Aniston en Amanda Anka, de vrouw van Bateman, over de situatie van haar partner.

Daarnaast vertelde Bullock in de podcast dat het rouwproces voor haar al jaren voor het overlijden van Randall begon. "Gezien zijn toestand, zowel fysiek als mentaal, begon ik al vier jaar voor zijn overlijden te rouwen om Bryan. Er was iets veranderd", vervolgde ze. Volgens Bullock was haar partner door zijn ziekte steeds minder de persoon die hij voorheen was. "Ik denk dat ik dat pas echt heb verwerkt nadat hij was overleden, want je zit gewoon vast in een vicieuze cirkel."

De familie van Randall maakte pas na zijn overlijden in een verklaring bekend dat hij leed aan ALS. Bullock en Randall hadden sinds 2015 een relatie.