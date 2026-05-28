S10 maakt liedje met Oscar and the Wolf

S10 is de studio ingedoken met de Belgische artiest Oscar and the Wolf. Het resulteerde in het liedje Safe and Sound, dat vrijdag uitkomt.

"Ik heb een liedje gemaakt samen met @oscarandthewolf en dat komt om middernacht uit. Echt een eer om met zo'n bijzonder iemand te mogen werken", kondigt S10 aan via Instagram. De zangeres deelt ook een klein voorproefje van het nummer. "Ik mocht even bij hem schuilen, en daar is dit liedje uitgekomen. Met liefde gemaakt voor iedereen: Safe and Sound."

Oscar and the Wolf, de band van frontman Max Colombie, is een van de grootste popacts van België. De groep vulde al meerdere malen de Ziggo Dome en deed talloze Nederlandse festivals aan.