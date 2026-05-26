Ferrari verliest op beurs na onthulling elektrisch model

AMSTERDAM (ANP) - Sportwagenfabrikant Ferrari heeft met de presentatie van zijn eerste volledig elektrische model weinig lof geoogst onder beleggers. Analisten en influencers op sociale media reageerden overwegend negatief op de onthulling van het ontwerp voor de Ferrari Luce, waarna aandelen van het bedrijf in Milaan ruim 8 procent lager sloten.

Een analist beschreef het uiterlijk van de auto, die 550.000 euro moet kosten, als een mix tussen een elektrische Honda Accord en Tesla 3. De marktkenner van AIR Capital zette ook vraagtekens bij de strategie van het Italiaanse automerk. Ferrari moet het bij zijn verdienmodel juist hebben van verstokte sportautoliefhebbers die veel geld overhebben voor goed design.

De stemming op de Europese beurzen leek verder wat bedrukt door onzekerheid over de voortgang van vredesgesprekken rond Iran na nieuwe Amerikaanse aanvallen. De AEX-index in Amsterdam zakte 1,1 procent tot 1042,18. De MidKap won 0,2 tot 1091,66 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 1 procent, Londen steeg 0,3 procent.

De Verenigde Staten vielen doelen in het zuiden van Iran aan. Volgens de Amerikaanse strijdkrachten ging het om verdedigingsacties. Iran beschuldigt de VS van het schenden van het staakt-het-vuren, terwijl de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio denkt dat een akkoord met het land nog mogelijk is.

De prijs voor een vat Brentolie steeg 4,4 procent tot 100,36 dollar. Amerikaanse WTI-olie zakte juist 2,5 procent in prijs tot 94,21 dollar per vat.

In de AEX stonden olieconcern Shell en dienstverlener voor oliebedrijven SBM Offshore bij de sterkste stijgers, met winsten tot 1,1 procent. In Londen zakte branchegenoot BP juist 4 procent na opvallend nieuws uit de bestuurskamers. Het bedrijf ontslaat voorzitter Albert Manifold per direct vanwege "ernstige zorgen" over de bestuursstijl en zijn gedrag.

In de MidKap was bouwbedrijf Heijmans de grootste winnaar met een plus van 5,3 procent. Analisten van Oddo BHF verhoogden het koersdoel van het bedrijf. Heijmans won vorige week ook al veel aan beurswaarde na de bekendmaking dat het bedrijf voorloopt op zijn financiële doelstellingen