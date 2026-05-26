AS Roma neemt Malen definitief over van Aston Villa

ROME (ANP) - AS Roma heeft Donyell Malen definitief overgenomen van Aston Villa. De 27-jarige international heeft in de Italiaanse hoofdstad een contract getekend tot 30 juni 2030.

Roma nam Malen in januari op huurbasis over van de club uit de Premier League. De spits bewees zijn waarde in Rome door vijftien doelpunten te maken. Met Roma eindigde hij als derde in de Serie A en stelde de club deelname aan de Champions League zeker.

Malen kwam eerder uit voor PSV en Borussia Dortmund. In januari 2025 verhuisde hij naar Villa uit Birmingham, dat hem halverwege afgelopen seizoen verhuurde aan Roma. De aanvaller maakt naar verwachting deel uit van de selectie van het Nederlands elftal, die bondscoach Ronald Koeman woensdag bekendmaakt.