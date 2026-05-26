Assistent-trainer Lijnders na één seizoen weg bij Manchester City

MANCHESTER (ANP) - Assistent-trainer Pepijn Lijnders vertrekt na één seizoen bij Manchester City. Dat meldt de nummer 2 van de Premier League, nadat vorige week bekend was geworden dat trainer Pep Guardiola na tien seizoenen afscheid neemt van City.

Naast Lijnders vertrekken ook stafleden Kolo Touré, Lorenzo Buenaventura, Manel Estiarte en Xabi Mancisidor. De 43-jarige Nederlander voegde zich afgelopen zomer bij de technische staf van Guardiola. Eind 2024 werd hij na een half jaar ontslagen als hoofdtrainer van Red Bull Salzburg. Daarvoor was hij assistent van Liverpool-coach Jürgen Klopp.

Met City won Lijnders dit seizoen de FA Cup en de League Cup.