SEOUL (ANP) - De beurs in Zuid-Korea ging maandag verder omlaag na de zware koersverliezen op vrijdag. Wereldwijd stonden de aandelenmarkten afgelopen week onder zware druk door een verkoopgolf in de AI-sector. Beleggers maken zich zorgen of de bedrijven de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie wel kunnen terugverdienen. Door de koersval op de beurs in Seoul kondigden de Zuid-Koreaanse autoriteiten maatregelen aan om de onrust op de aandelenmarkt tegen te gaan.

Na spoedoverleg van de minister van Financiën, de centralebankpresident en andere hoge functionarissen werd besloten een speciaal fonds op te richten dat ingezet kan worden voor het stabiliseren van de aandelenmarkt. Ook werd de regelgeving voor bedrijven om eigen aandelen in te kopen versoepeld om de markt te ondersteunen.

De maatregelen lijken vooralsnog weinig effect te hebben. De Kospi in Seoul zakte ruim 3 procent, na een koersval van meer dan 5 procent op vrijdag. De Zuid-Koreaanse beurs is zeer gevoelig voor de ontwikkelingen rond AI door de noteringen van de grote chipbedrijven Samsung en SK Hynix. De Kospi profiteerde eerder dit jaar sterk van de koersrally in de AI-sector en stond zelfs op een jaarwinst van ruim 110 procent. Van die jaarwinst is nu nog slechts 10 procent over.

Kleine verliezen

In China en Taiwan, waar ook maatregelen werden genomen om de aandelenmarkten te stabiliseren, keerde de rust wel enigszins terug. De beurzen in Hongkong en Shanghai lieten kleine verliezen zien. De Taiwanese Taiex-index won ruim 2 procent, na de koersval van meer dan 6 procent op vrijdag. In Tokio, waar de Nikkei vrijdag ruim 5 procent verloor, was de beurs maandag gesloten.

De Amerikaanse beurzen en de beurs in Amsterdam koersen maandag af op enig herstel na de zware verliezen voor het weekend.