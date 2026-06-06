KINSHASA (ANP/AFP) - Er zijn tot nu toe bijna vijfhonderd bevestigde ebolagevallen in Centraal-Afrika, blijkt uit een overzicht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 452 van die gevallen komen uit de Democratische Republiek Congo (DRC), waar meer dan tachtig mensen officieel aan het ebolavirus zijn overleden. In buurland Oeganda werden negentien bevestigde gevallen gemeld.

De WHO heeft gewaarschuwd dat de uitbraak uiteindelijk zou kunnen uitgroeien tot de grootste ooit. Een hoge functionaris van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zei vrijdag dat zonder krachtige maatregelen de uitbraak de omvang kan aannemen van de epidemie in 2014. Toen werden in West-Afrika meer dan 28.000 gevallen gemeld en vielen er meer dan 11.000 doden.

De huidige uitbraak van de zeldzame bundibugyovariant werd op 15 mei afgekondigd in de DRC, maar het vermoeden is dat het virus zich al enige tijd daarvoor onopgemerkt heeft verspreid. Er zijn op dit moment geen vaccins voor deze variant van ebola.