AMSTERDAM (ANP) - Belangrijke aandeelhouders van Heineken hebben de bierbrouwer opgeroepen om snel duidelijkheid te geven over de opvolger van de per eind mei vertrokken bestuursvoorzitter Dolf van den Brink. Twee van de vijftien grootste investeerders in het familiebedrijf zeiden tegen de Britse zakenkrant Financial Times dat Heineken daarbij moet afwijken van de aloude traditie om interne kandidaten te benoemen. Ze willen een externe kandidaat om het concern er weer bovenop te helpen.

Portefeuillemanager Julien Albertini van First Eagle Investments, een van de tien grootste aandeelhouders van Heineken, zei dat het vertrek van Van den Brink, hoewel betreurenswaardig, het bestuur de kans geeft om iemand met een frisse blik aan te stellen. "Mijn voorkeur zou uitgaan naar iemand van buitenaf", voegde hij eraan toe.

Ook Daniel J. O'Keefe, portefeuillemanager bij Heineken-aandeelhouder Artisan Partners, hoopt dat het bedrijf een externe bestuurder zal aanstellen. Hij vreest echter dat het niet zal lukken om een ​​"uitzonderlijke" kandidaat te vinden.