Prins Albert en prinses Charlène van Monaco hebben donderdag met Max Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet gesproken. Dat is te zien op een foto die het Monegaskische hof deelt op Instagram.

De ontmoeting vond plaats tijdens een receptie in het Oceanografisch Museum. Dit evenement was ter voorbereiding op de 83e F1 Grand Prix van Monaco, die komend weekend wordt gehouden.

Voor Verstappen is het circuit van Monaco inmiddels bekend terrein. Hij woont niet alleen in Monaco, hij won er in 2021 en 2023 ook de Grand Prix. "Het is altijd een gek weekend en een beetje hectisch, maar ik houd ervan", zei Verstappen vrijdag tijdens de persdag voorafgaand aan de race. Dat deze in zijn woonplaats is, noemde hij een "bonus".