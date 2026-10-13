NEW YORK (ANP) - Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar vanwege het tekortschieten in de aanpak van witwaspraktijken. Dat meldt zakenkrant Financial Times. De bank zou volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet op de juiste manier hebben gemeld.

Het gaat onder meer om boetes voor het onvoldoende signaleren van transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de VS, schrijft FT. De boete komt van het Financial Crimes Enforcement Network, een onderdeel van het ministerie.

"Financiële instellingen staan in de frontlinie bij de bescherming van onze economische en nationale veiligheid", citeert FT financiënminister Scott Bessent. "Als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding en sancties niet nakomt, reiken de gevolgen veel verder dan de eigen muren en loopt het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's op illegale geldstromen."