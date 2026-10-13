LEIPZIG (ANP) - PSV heeft in zijn tweede wedstrijd in de competitiefase van de Champions League een nipte nederlaag geleden bij RB Leipzig. De ploeg van trainer Peter Bosz ging in Duitsland met 1-0 onderuit.

Ivan Perišić miste in de eerste helft een makkelijk gegeven strafschop namens PSV. Brajan Gruda tekende een kwartier voor tijd voor de enige treffer van het duel. De Eindhovenaren begonnen in september voor eigen publiek aan de Champions League met een gelijkspel tegen Sjachtar Donetsk (1-1).