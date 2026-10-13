TILBURG (ANP) - De voetbalsters van het Nederlands elftal hebben zich geplaatst voor de laatste ronde van de kwalificatie voor het WK van volgend jaar in Brazilië. De ploeg van bondscoach Arjan Veurink was in Tilburg opnieuw duidelijk te sterk voor Hongarije, al viel de zege met 3-0 een stuk kleiner uit dan de 8-0 van vrijdag in de uitwedstrijd. Over anderhalve maand is Slovenië de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket.

Oranje stond in het redelijk gevulde Koning Willem II-stadion bij rust al met 3-0 voor. Esmee Brugts, Lineth Beerensteyn en Damaris Egurrola scoorden alle drie met het hoofd. Daniëlle van de Donk, Lynn Wilms en Brugts waren de aangevers. Na rust voerde Veurink de nodige wissels door. Grote kansen waren niet besteed aan onder anderen Victoria Pelova en Ella Peddemors. Verdedigster Isa Kardinaal debuteerde in de zeventigste minuut.

De wedstrijden tegen Slovenië vinden plaats tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië.