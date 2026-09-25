FT: chemieconcern BASF heeft overnamevoorstel Evonik gedaan

LONDEN (ANP) - Het grote Duitse chemieconcern BASF heeft een overnamevoorstel gedaan aan zijn Duitse branchegenoot Evonik Industries. Dat meldt zakenkrant Financial Times. Ook de grootste aandeelhouder van Evonik is benaderd door BASF over een overnamebod.

Volgens Financial Times voert het in Ludwigshafen gevestigde BASF al sinds eerder dit jaar gesprekken met banken over een overname van het in Essen gevestigde Evonik. De beurswaarde van Evonik bedraagt circa 8,4 miljard euro. BASF is ongeveer 47 miljard euro waard op de aandelenmarkt van Frankfurt. BASF is 's werelds grootste chemiebedrijf.

Door een overname zou een bedrijf ontstaan met een gezamenlijke omzet die vorig jaar 74 miljard euro bedroeg. Dat fusiebedrijf zou daardoor beter de concurrentie aan kunnen gaan met Amerikaanse en Chinese rivalen zoals Dow en Sinopec. De grootste aandeelhouder van Evonik is de RAG-Stiftung met een belang van 44 procent.