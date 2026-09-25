Oranje traint dag na duel met Duitsland met invallers en reserves

ZEIST (ANP) - Het Nederlands elftal is vrijdag begonnen aan de voorbereiding op de uitwedstrijd van zondag tegen Servië in de Nations League. Een dag na het gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA tegen Duitsland (1-1) verschenen op het trainingsveld in Zeist alleen de spelers die als invaller of helemaal niet in actie kwamen.

Bondscoach Xavi Hernández maakte een uitzondering voor Mexx Meerdink. De spits van AZ verving in de 35e minuut de geblesseerd uitgevallen Brian Brobbey en speelde daardoor tegen Duitsland ook bijna een uur. Meerdink werkte samen met de basisspelers van donderdag, op Brobbey na, binnen een hersteltraining af.

Xavi heeft Joshua Zirkzee als vervanger opgeroepen voor Brobbey. De spits van Manchester United meldt zich vrijdagavond in Zeist. Zirkzee krijgt de voorkeur boven spitsen Wout Weghorst en Memphis Depay, die bij het voorbije WK onder leiding van Ronald Koeman nog wel deel uitmaakten van de selectie van Oranje. Zirkzee zat toen niet bij de groep.

Servië

Oranje traint zaterdag om 12.00 uur voor de laatste keer voor de wedstrijd tegen Servië. Daarna vliegt de selectie naar Belgrado, waar Xavi om 20.00 uur samen met een van zijn spelers een persconferentie geeft. De wedstrijd begint zondag om 18.00 uur.

Servië verloor donderdag voor eigen publiek van Griekenland (1-2) en staat na de eerste speelronde onderaan in groep 2 van de A-divisie van de Nations League. Nederland en Duitsland delen de tweede plaats achter de Grieken.

Andere wedstrijden

Oranje speelt volgende week donderdag een uitwedstrijd tegen Griekenland en volgende week zondag een thuisduel met Servië. De laatste twee wedstrijden tegen Griekenland (thuis) en Duitsland (uit) zijn in november.

Nederland moet bij de eerste twee landen eindigen om zich te kwalificeren voor de kwartfinales van de Nations League in maart.

Aanvoerder Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke en Quinten Timber kregen tegen Duitsland geel en zijn bij een volgende kaart geschorst.