ZOETERMEER (ANP) - Tuinders in het werkgebied van het hoogheemraadschap van Delfland, tussen Den Haag en Rotterdam, moeten nog zeker een paar dagen wachten voordat ze meer water kunnen krijgen voor hun gewassen. Glastuinbouw Nederland hoopt dat de sector aan het einde van deze week aan de slag kan gaan met oplossingen die momenteel worden onderzocht voor tuinders die last hebben van de aanhoudende droogte.

Gewassen op bepaalde locaties zijn volgens een woordvoerder van de brancheorganisatie al uitgedroogd. Om hoeveel tuinders het gaat en welke gewassen zij telen, weet hij niet.

In Delfland geldt sinds vorige week een onttrekkingsverbod, wat inhoudt dat geen oppervlaktewater uit sloten mag worden gehaald. De maatregel geldt onder meer in het Westland, waar een groot deel van de sector zich bevindt.

Tal van tuinders hebben volgens Glastuinbouw Nederland aangegeven dat ze zich grote zorgen maken over het watertekort. De brancheorganisatie stelt dat zo'n 130 bedrijven vrezen dat hun teelt verloren gaat als de droogte nog twee weken aanhoudt.