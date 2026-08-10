BIRMINGHAM (ANP) - Tony van Diepen heeft zich kort voor de start afgemeld voor de 800 meter op de EK atletiek in Birmingham. De Nederlands kampioen heeft achillespeesklachten, laat de atletiekbond weten.

Van Diepen is niet de eerste atleet uit de Nederlandse equipe die geblesseerd is afgehaakt. Eerder gaven tienkamper Sven Roosen, sprintster N'ketia Seedo, polsstokhoogspringster Elise de Jong en hardloopster Maayke Tjin A-Lim te kennen niet voldoende hersteld te zijn van blessures.

De wel fitte Ryan Clarke plaatste zich voor de halve finales op de 800 meter. De 28-jarige atleet uit Castricum eindigde in zijn serie als derde in een tijd van 1.45,74 en die klassering betekende een rechtstreekse doorgang. De halve finales zijn woensdag.

De Italiaan Francesco Pernici (1.45,31) en de Fransman Corentin Le Clezio (1.45,43) finishten voor Clarke, die houder is van het Nederlands indoorrecord op de 800 meter (1.44,72).