Eddie Vedder heeft ter ere van Glen Hansard een kort straatconcert gegeven in Dublin. Op video's op sociale media is te zien dat de gitarist en leadzanger van Pearl Jam samen met lokale muzikanten speelt en zingt. De Ierse muzikant kwam een kleine twee weken geleden op 56-jarige leeftijd om het leven door een motorongeluk.

Hansard, onder meer bekend als frontman van The Frames, begon zijn carrière als straatmuzikant op Grafton Street toen hij 13 jaar oud was. Ter nagedachtenis aan zijn vriend speelde Vedder op dezelfde plek de nummers Black, van zijn eigen band, en Drive All Night van Bruce Springsteen. Volgens entertainmentblad NME speelde Vedder op de gitaar van Hansard.

Hansard sprak kort voor zijn overlijden nog over zijn hechte vriendschap met Vedder en vergezelde hem regelmatig tijdens soloconcerten. Ter nagedachtenis aan Hansard speelde de Pearl Jam-frontman ook tijdens de uitvaart. Hij zong samen met Markéta Irglová, met wie Hansard een Oscar won in 2008 voor beste originele nummer, het lied The Song of Good Hope.