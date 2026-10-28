Glasvezel KPN beschikbaar voor zes miljoen huishoudens

ROTTERDAM (ANP) - Glasvezel van KPN is sinds afgelopen kwartaal beschikbaar voor 6 miljoen huishoudens in Nederland, maakt de telecomprovider bekend. Samen met Glaspoort heeft KPN de dekking voor een betere internetverbinding uitgebreid. Bij bijna 5 miljoen huishoudens is de glasvezelverbinding ook doorgetrokken tot in de meterkast.

Het telecomconcern zegt de afgelopen periode meer nadruk te hebben gelegd op het aansluiten van woningen op glasvezel. Volgens KPN is er een groeiende vraag naar glasvezel, mede door thuiswerken.

Er kwamen in juli, augustus en september in totaal 24.000 mobiele abonnees bij in de consumentenmarkt en in de zakelijke markt steeg het aantal klanten met een mobiel abonnement met 42.000. Het aantal consumenten met een breedbandaansluiting daalde met 7000.

KPN zag in het afgelopen kwartaal de omzet groeien tot 1,5 miljard euro. De nettowinst steeg ruim 5 procent tot 249 miljoen euro.