Unilever ziet omzet groeien, maar Europese markt blijft achter

LONDEN (ANP) - De Britse producent van verzorgings- en voedingsmiddelen Unilever zag de omzet in het afgelopen kwartaal stevig groeien en presteerde naar eigen zeggen beter dan de concurrentie. De groei kwam echter vooral uit opkomende markten zoals Azië, in Europa daalde de omzet juist.

Het concern, bekend van onder meer Hellmann's, Glorix en Rexona, behaalde een kwartaalomzet van 13,3 miljard euro. De onderliggende omzetgroei, exclusief effecten van overnames, desinvesteringen en valutaschommelingen, kwam daarmee uit op een plus van 5,2 procent.

Unilever richt zich steeds meer op de markt voor schoonheidsproducten en persoonlijke verzorging, zoals huidcrèmes en tandpasta. In maart maakte het concern de verkoop bekend van een groot deel van zijn voedingsmiddelendivisie, bekend van merken als Knorr en Calvé, aan de Amerikaanse branchegenoot McCormick. Volgens Unilever verloopt die overeenkomst volgens plan.