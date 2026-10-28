Kim Kardashian is altijd bezorgd over Ye als vader van kinderen

Kim Kardashian is naar eigen zeggen altijd bezorgd om haar ex Ye, de vader van haar kinderen. "Ik zal me nooit geen zorgen maken om hem", stelt ze volgens Amerikaanse media in het boek Citizen Kim: The Woman Who Created the Future, dat dinsdag is verschenen.

"Ik maak me de hele dag door zorgen om hem, elke dag weer", zegt Kardashian over de rapper, ook bekend als Kanye West, die zegt een bipolaire stoornis te hebben. De realityster was van 2014 tot en met 2022 getrouwd met de artiest. "Hij is de vader van mijn kinderen. Ik maak me nooit geen zorgen om hem. Het is een grote last om te dragen om kinderen te hebben met iemand waar je niet per se goed mee omgaat. Mijn kinderen zullen dat nooit weten."

De 46-jarige Amerikaanse, die nu een relatie heeft met de Britse Formule 1-coureur Lewis Hamilton, zegt dat ze er alles aan doet om het negatieve van hun scheiding te doen vergeten. Ze zit onder meer in therapie, maar zegt wel dat het co-ouderschap met Ye "zonder al te veel conflicten" verloopt. "Het gaat nu al een tijdje best soepel, waarschijnlijk omdat we weinig met elkaar praten. Als we elkaar zien, geven we elkaar een knuffel."

Ye wijt de antisemitische uitspraken die hij in het verleden deed aan zijn bipolaire stoornis. Hij bood hier later zijn excuses voor aan. "Hij lijkt zichzelf altijd weer op te rapen", vervolgt Kardashian in haar boek over de rapper. "Maar het maakt me wel erg verdrietig. En ik denk niet dat het beter wordt. Maar ik bid van wel, voor mijn kinderen."