MÜNCHEN (ANP/DPA) - Sportief directeur Andreas Rettig van de Duitse voetbalbond (DFB) meent dat de relatie tussen de DFB en de FIFA onherstelbaar is beschadigd na de affaire rond het plan van de wereldvoetbalbond en voorzitter Gianni Infantino voor particuliere investeringen bij WK's en andere kwesties rond het leiderschap.

"Wat mij betreft is er sprake van een onherstelbaar vertrouwensverlies", zei Rettig in een interview met het Duitse tijdschrift Stern. "Een reden daarvoor is de manier waarop dit besluit tot stand moet zijn gekomen, achter gesloten deuren, om het zo te zeggen, en de oneerlijke tactieken die werden gebruikt om mensen binnen te halen."

"Een andere reden is de inhoud van het voorstel zelf. Het laat zien dat de heer Infantino zich heeft omringd met mensen van buiten de voetbalwereld, uit de financiële sector of de echte economie. Maar je kunt principes uit de financiële sector of de echte economie niet zomaar rechtstreeks op het voetbal toepassen", aldus Rettig.