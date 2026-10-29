Spaans koningspaar bezoekt ziekenhuis in Toledo na treinongeval

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia bezoeken donderdagmiddag mensen die bij het treinongeval in de provincie Toledo gewond zijn geraakt. Volgens Spaanse media wordt het koningspaar rond 15.00 uur verwacht in het Universitair Ziekenhuis van Toledo.

Bij het treinongeluk botste woensdagochtend een hogesnelheidstrein op een stilstaande trein nabij de plaats Urda. Zeker 68 mensen kwamen om het leven, tientallen mensen liggen nog in het ziekenhuis.

Het Spaanse koningshuis heeft na het ongeluk verschillende evenementen die de koning en koningin zouden bijwonen van de agenda gehaald.