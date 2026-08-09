MIAMI (ANP/AFP) - Inter Miami heeft in de nacht van zaterdag op zondag, zonder sterspeler Lionel Messi (39), in de Leagues Cup met 2-1 verloren van het Mexicaanse Monterrey. Messi ontbrak nadat zaterdag het overlijden van zijn vader Jorge (68) bekend was geworden. Hij overleed vrijdagavond (lokale tijd) in Argentinië, waar Messi zaterdagavond aankwam.

Voor het duel werd een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de vader van de Argentijnse vedette.

Na ruim een half uur opende Rodrigo de Paul de score voor de club uit Miami. Na zijn doelpunt trok hij zijn shirt uit en toonde hij het tenue van zijn landgenoot en goede vriend met nummer 10, Messi. Na rust maakte Monterrey het verschil via doelpunten van Hugo Cuypers en Diego Rossi.