PARIJS (ANP/AFP) - Het Internationaal Energieagentschap (IEA) heeft de verwachting voor de wereldwijde vraag naar olie voor dit jaar verder verlaagd. Het in Parijs gevestigde agentschap wijst daarbij op de recente escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten en de opnieuw stijgende brandstofprijzen.

Het IEA verwacht nu dat het verbruik in 2026 met 2,5 miljoen vaten per dag zal dalen ten opzichte van vorig jaar. Dat is aanzienlijk meer dan de in augustus voorspelde daling van 1,6 miljoen vaten per dag. De prijzen voor ruwe olie zijn de afgelopen tijd weer sterk gestegen door het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten en liggen nog altijd ruim boven het niveau van voor de Iranoorlog, die eind februari begon.

Het IEA waarschuwt met name voor de sterk stijgende kosten van diesel door de beperkingen in de raffinagecapaciteit. Zo hebben schades aan installaties in de Golfregio het aanbod van diesel, een onmisbare brandstof voor industrie, transport en landbouw, fors ingeperkt.