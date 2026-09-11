André Kuipers start in oktober met theatervoorstellingen voor kinderen over de maan. De Nederlandse astronaut reist samen met schrijver Sander Koenen meerdere theaters af om kinderen verhalen te vertellen, video's te laten zien en mee te nemen in kleine experimenten.

Het is de tweede keer dat Kuipers een reeks theatervoorstellingen organiseert. De 67-jarige astronaut stond tussen 2019 en 2022 in het theater met voorstellingen over het internationale ruimtestation ISS. Kuipers reisde zelf als astronaut twee keer naar het internationale ruimtestation, in 2004 en in 2011.

Omdat vier astronauten in april naar de maan reisden en er de komende jaren meer maanmissies volgen, komt Kuipers nu met een voorstelling over de maan. Kinderen vanaf zeven jaar kunnen tijdens de voorstelling ook vragen stellen aan Kuipers.

De eerste voorstelling is op 14 oktober in Noordwijk, daarna volgen optredens in onder andere Hengelo, Amsterdam en Sittard.