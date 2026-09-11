ISTANBUL (ANP/RTR) - Het is onduidelijk of Oranje-international Nathan Aké bij Fenerbahçe nog een hoofdtrainer heeft. Ismail Kartal, coach van de Turkse voetbalclub, kondigde na het Champions League-duel met AS Roma (1-1) donderdagavond zijn ontslag aan. Clubvoorzitter Aziz Yildirim sprak het nieuws over zijn vertrek echter tegen.

"Ik neem ontslag en ik kom niet meer terug", zei de 65-jarige trainer op een persconferentie na de wedstrijd. Kartal, die in juni werd aangesteld als hoofdtrainer, voegde daaraan toe dat hij de beslissing had genomen "om de weg vrij te maken voor de club".

Voorzitter Yildirim ontkende niet veel later het vertrek van Kartal. Op de vraag of Kartal zijn voorzitter had ingelicht over zijn vertrek, antwoordde Yildirim: "Hij hoeft niet (openlijk) te zeggen dat hij doorgaat. Ik ben zijn baas, ik heb hem gezegd dat hij moest blijven en dat is het. We zijn een familie."