PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Voor het eerst sinds het begin van de Iranoorlog is er een overschot bij het aanbod op de wereldwijde oliemarkt doordat steeds meer ruwe olie wordt geëxporteerd vanuit de Golfregio. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap (IEA). Het agentschap zegt dat de oliemarkt voorzichtig meer in balans aan het komen is.

Volgens het IEA was er in oktober een overschot van bijna 2 miljoen vaten per dag. Voor september werd een eerder tekort bijgesteld naar een overschot van 600.000 vaten per dag. Het IEA zegt dat de olie-export uit de Golfregio nu op 74 procent ligt van het niveau van voor het begin van de oorlog eind februari. Steeds meer tankers gaan door de Straat van Hormuz ondanks de aanvallen die nog steeds plaatsvinden.

Door de gestegen export van olie uit het Midden-Oosten en hoop op een diplomatieke oplossing voor de oorlog zijn de olieprijzen de afgelopen tijd sterk gedaald. Brentolie staat nu op 96 dollar per vat. Dat was nog ruim 117 dollar eind oktober.

Vraag

Het overschot hangt ook samen met een zwakkere olievraag. De prijzen aan de pomp zijn door de dure olie sterk gestegen en mogelijk zijn mensen daardoor minder gaan rijden, waardoor de vraag is afgenomen. Het IEA verwacht dat over heel 2026 de wereldwijde olievraag met gemiddeld bijna 2,7 miljoen vaten per dag daalt. Volgend jaar zal die dan weer stijgen, aldus de denktank in Parijs.

De adviesprijs voor benzine aan de Nederlandse pomp staat nu op 2,414 euro, aldus consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers. Op 10 oktober bereikte een liter Euro95 nog een recordniveau van 2,732 euro. De adviesprijs voor diesel is nu 2,517 euro, tegen het record van 2,824 euro op 19 september.