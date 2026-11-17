ALMERE (ANP) - Thom van Bergen kon dinsdag geen verklaring geven voor het zwakke optreden van Jong Oranje in de beslissende play-off tegen Denemarken. Het elftal van bondscoach Michael Reiziger verloor in Almere met 3-2, maar plaatste zich op basis van de zege in het uitduel (0-3) wel voor het EK.

"Ik weet niet hoe dit kwam. Ons plan was juist om zelf snel een doelpunt te maken", vertelde de speler van FC Groningen na afloop. "Denemarken zette ons hoog onder druk en we hadden het moeilijk met hun fysieke spel."

Jong Denemarken leidde na een half uur met 2-0. "Ik heb me eigenlijk geen moment rustig gevoeld en gedacht dat het wel goed zou komen", aldus Van Bergen, die zelf in de 35e minuut de 2-1 maakte. Kort na rust scoorden de Denen echter alweer (1-3). Van Bergen: "Het was billenknijpen, van begin tot eind. Gelukkig zijn we er in de zomer bij op het EK. Maar het zal beter moeten bij ons, dat is duidelijk."