AMERSFOORT (ANP) - Investeerder HAL heeft twee bouwbedrijven die het bezit samengevoegd tot een van de grootste bouwbedrijven van Nederland. Nederlandse activiteiten van VolkerWessels gaan samen met Van Wijnen, waardoor een bedrijf ontstaat met ongeveer 11.000 medewerkers en een omzet van 5,5 miljard euro.

Het nieuwe bouwbedrijf Wessels Stevin bestaat uit Van Wijnen en de activiteiten voor infra, bouw en vastgoedontwikkeling van VolkerWessels. Peter Berdowski is de uitvoerend voorzitter van de onderneming. Eerder leidde hij baggerbedrijf en maritiem dienstverlener Boskalis, eveneens in bezit van HAL.

Wessels Stevin is naar eigen zeggen het grootste bouwbedrijf van Nederland. Nederland heeft met het beursgenoteerde BAM een naar omzet en werknemers gemeten nog groter bouwbedrijf, maar dat is verdeeld over een Nederlandse en Brits-Ierse divisie. De Nederlandse divisie telde volgens het jaarverslag van 2025 ruim 7000 werknemers en behaalde een omzet van net geen 3,5 miljard euro.