DEN HAAG (ANP) - Nederland heeft een sociaaleconomisch akkoord nodig dat de verlammende tegenstelling tussen links en rechts overstijgt. Dat heeft voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) Kim Putters donderdag gezegd in een onlinecolumn.

"Ruim veertig jaar geleden sloten werkgevers en werknemers het Akkoord van Wassenaar. Een akkoord van slechts anderhalf A4'tje, maar van grote betekenis. Toen ging het om het bestrijden van massale werkloosheid. Nu is de uitdaging anders, maar de urgentie minstens zo groot." Volgens Putters verandert de economie ingrijpend door AI en verduurzaming. "Daarnaast zijn er grote personeelstekorten, gaat de vergrijzing door en staat het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid onder grote druk."

Onlangs werd door vakbonden, werkgevers en het kabinet al gepraat over zo'n akkoord. Dat was een vervolg op een gesprek begin oktober. De bonden waren toen na lange tijd weer bereid om te praten over sociale zekerheid, nadat het minderheidskabinet aan hun wens had voldaan bezuinigingsplannen van tafel te halen.