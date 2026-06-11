Andrea Bocelli maakt officieel WK-lied DNA

Zanger Andrea Bocelli heeft samen met dj David Guetta, rapper Megan Thee Stallion en singer-songwriter EJAE het officiële WK-anthem gemaakt. Bocelli en EJAE zullen DNA, zoals het nummer heet, donderdag voor de eerste keer live opvoeren tijdens de openingsceremonie in Mexico-Stad.

Volgens de Italiaanse tenor zegt de titel van het anthem "alles" over het nummer. "Voetbal is al zo lang als ik me kan herinneren onderdeel van mijn leven en zal altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben", zegt Bocelli in een verklaring. Hij zegt "zeer vereerd" te zijn dat hij de uitnodiging kreeg om het anthem te maken. "Aan de FIFA, de organisatie en aan iedere fan die in het stadion, in de woonkamer of op het plein over de hele wereld meekijkt: we zingen voor jullie."

Het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten begint donderdag met de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Nederland komt zondagavond in actie tegen Japan.