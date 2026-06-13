Kim Kardashian heeft op Instagram beelden gedeeld van dochter North West tijdens een optreden op het Summer Smash Festival in de Amerikaanse staat Illinois. Op de video's is te zien hoe de 12-jarige dochter van Kardashian en rapper Ye optrad voor een enthousiast publiek.

North verscheen op het podium met een lange blauwe pruik en zonnebril. Op beelden is te zien hoe festivalbezoekers meezingen en juichen tijdens haar optreden.

North trad de afgelopen jaren vaker op met haar vader Ye, voorheen bekend als Kanye West. Ook werkte zij mee aan verschillende muziekprojecten van de rapper, die begin deze maand in de GelreDome stond.