Je telefoon als fashion statement: elke dag zichtbaar bij je outfit

In Nederland gaat de smartphone bij vrijwel iedereen mee de deur uit, in je hand, in je jaszak of op tafel naast je koffie. Daardoor zie je hem op elk moment van de dag in combinatie met je kleding. Juist dat dagelijkse, zichtbare gebruik zorgt ervoor dat mensen hun telefoon nu zien als fashion statement, net zoals een tas, horloge of bril. Producenten van smartphones en telefoonaccessoires spelen daarop in met kleuren, materialen en uiteenlopende ontwerpen. Investeren in je telefoon krijgt nu een extra reden erbij: het toestel laten matchen met je outfit.

Waarom een telefoon nu wordt gezien als fashion statement

Vroeger was een telefoon vooral handig om te bellen, maar nu is het een apparaat dat je overal laat zien. Dat verandert de manier hoe we ernaar kijken. Een telefoon in een opvallende kleur of met een bijzonder hoesje valt direct op. Kleding, tassen en sieraden vertellen al jaren iets over je smaak en je telefoon hoort daar inmiddels ook bij. Op social media delen mensen regelmatig foto’s van hun outfit waarop de telefoon in de hand of in een spiegelselfie zichtbaar is. Daarom zien vooral jongeren hun telefoon als fashion statement en kiezen ze bewust de kleur, het materiaal en de stijl die past bij hun persoonlijkheid. Je kiest niet alleen wat werkt, maar ook wat je mooi vindt en wat bij je outfit past.

Dagelijks gebruik is de moeite van investeren waard

Je pakt je telefoon gemiddeld honderden keren per dag vast. Dat maakt hem tot een van de meest gebruikte spullen die je bezit. Investeren in kwaliteit is dan ook zeker logisch. Reken je de aanschafprijs om naar gebruik per dag, dan valt het bedrag lager uit dan je op het eerste gezicht denkt. Dat geldt ook voor wat je eromheen koopt. Kwalitatieve opladers, screenprotectors en smartphone hoesjes bestellen bij Telefoonhoesje.nl zorgen ervoor dat je minder snel iets hoeft te vervangen. Bovendien kun je met accessoires de uitstraling van je toestel aanpassen zonder dat je een nieuwe telefoon nodig hebt. Blijft je toestel vrij van schade, dan houdt het ook meer waarde bij verkoop of inruil.

Telefoonaccessoires die bij jouw persoonlijkheid passen

Het aanbod aan telefoonaccessoires is breed. Je vindt hoesjes in effen kleuren, met prints of in materialen als siliconen en kunstleer. Daarnaast bestaan er telefoonkoorden om je toestel om je pols of schouder te dragen, stijlvolle pasjeshouders voor onderweg en opvallende ringen op de achterkant. Houd je meer van ‘ quiet luxury ’? Dan past een effen model in zand of grijs perfect bij je garderobe. Zo blijft alles rustig en stijlvol, ook als je outfit elke dag anders is. Ben je liever opvallend? Kies dan een felle print of glanzende afwerking. Met losse accessoires pas je je look daarna zo weer aan.

Laat je telefoon een fashion statement zijn waar je elke dag plezier van hebt