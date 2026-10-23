Bridgerton-actrice Hannah Dodd krijgt eerste filmhoofdrol

Hannah Dodd, bekend van haar rol als Francesca Bridgerton in de Netflixserie Bridgerton, gaat voor het eerst de hoofdrol spelen in een film. De Britse actrice is gecast voor het romantische drama Miss You Forever, Zara Drake, meldt Variety.

De film gaat over een vrouw die een jaar nadat ze verliefd is geworden op een muzikant plotseling lijkt te zijn verdwenen. Het verhaal draait om liefde en de invloed van trauma's uit het verleden. Acteur en dichter Lucas Jones schrijft en regisseert de film en speelt zelf ook een hoofdrol.

De opnames staan gepland voor het voorjaar van 2027 in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Een releasedatum is nog niet bekend.