WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De afgetreden topman van Nvidia, Jensen Huang, heeft ingestemd om volgende maand het Amerikaanse Congres te woord te staan over zijn affaire met een vermeende Chinese spion en de beveiligingsprotocollen van het AI-chipbedrijf. Dat meldt de commissie buitenlandse zaken van het Huis van Afgevaardigden dinsdag.

Huang verschijnt op 1 december voor verschillende commissies van het Huis van Afgevaardigden voor een besloten verhoor. "Het Amerikaanse volk verdient antwoorden over de rol van de heer Huang en Nvidia bij het toegang geven aan gevaarlijke Chinese actoren tot onze meest geavanceerde chips, en over de rol van een mogelijke Chinese spion in dit schandaal", zeiden de commissievoorzitters in een verklaring.

De medeoprichter en hoogste baas bij Nvidia vertrok na onthullingen over meerdere buitenechtelijke affaires. De belangrijkste verkoper van AI-chips ter wereld is sinds het vertrek van Huang al honderden miljarden aan beurswaarde verloren.