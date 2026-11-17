SAN FRANCISCO (ANP) - Jensen Huang is bereid om terug te keren als topman van Nvidia als het bestuur van het bedrijf hem daarom vraagt. Dat meldt de medeoprichter en voormalige baas van het AI-chipbedrijf in de eerste openbare verklaring sinds zijn aftreden, waarover meerdere Amerikaanse media berichten.

"Sinds mijn vertrek heb ik talloze oproepen gezien van medewerkers, investeerders, zakenpartners en klanten van Nvidia om als CEO terug te keren", stelt Huang in de verklaring, die is ingezien door onder meer CNBC en The Wall Street Journal. "Als de raad van bestuur besluit dat mijn terugkeer in het belang is van onze aandeelhouders, onze medewerkers, het bedrijf en Amerika, dan zou ik vereerd zijn om aan die oproepen gehoor te geven en terug te keren als CEO."

Huang betuigt in de verklaring ook spijt en erkent dat hij "serieuze fouten" heeft gemaakt in zijn privéleven. "Ik neem mijn fouten volledig voor mijn rekening en ben vastbesloten mee te werken aan het onafhankelijke onderzoek van de raad van bestuur."