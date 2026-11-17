Het nieuwe koninklijke crematorium in de Thaise hoofdstad Bangkok is bijna klaar. Op foto's van persbureau EPA is te zien dat de toren van het gebouw nog in de steigers staat en dat arbeiders werken aan de laatste details. Het crematorium wordt speciaal gebouwd voor de uitvaart van koningin Sirikit, die gepland staat voor 15 tot en met 19 december.

De bouw van het nieuwe crematorium ging elf maanden geleden van start. Het is in Thailand niet ongebruikelijk dat er lange tijd overheen gaat voordat de uitvaart van een lid van de koninklijke familie plaatsvindt.

De moeder van de Thaise koning Vajiralongkorn overleed in oktober 2025 op 93-jarige leeftijd. De vrouw van koning Bhumibol was al jaren niet meer in het openbaar gezien na een beroerte in 2012. Sirikit kampte sinds 2019 met diverse medische problemen.

Zij was de dochter van de Thaise ambassadeur in Frankrijk, het land waar ze haar echtgenoot ontmoette. Op 17-jarige leeftijd trouwde ze met Bhumibol.