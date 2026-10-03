Sir William Heseltine, voormalig privésecretaris van de Britse koningin Elizabeth, is op 96-jarige leeftijd overleden. Dat melden Britse media. De Australiër werkte 27 jaar voor het Britse koningshuis en was van 1986 tot 1990 de belangrijkste privésecretaris van de koningin.

Heseltine gold als een belangrijke kracht achter de modernisering van de communicatie van het Britse hof. Hij was onder meer betrokken bij de veelbesproken televisiedocumentaire Royal Family uit 1969, waarmee het koninklijk gezin een ongebruikelijk inkijkje in het privéleven gaf. Ook speelde hij een rol bij de introductie van de zogenoemde walkabouts, waarbij leden van de koninklijke familie tijdens bezoeken rechtstreeks contact maken met het publiek.