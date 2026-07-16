Kerncentrale Borssele weer opgestart na lek

BORSSELE (ANP) - De kerncentrale in Borssele is weer opgestart, nadat deze eind juni uit bedrijf werd genomen na een lekkage in het nucleaire deel van de centrale. Dat meldt een woordvoerster van exploitant EPZ donderdag aan het ANP.

"Aanleiding voor de afschakeling was een storing in het nucleaire deel van de centrale. Het ging om een kleine lekkage aan een klep. Om dit zorgvuldig en volgens protocol te verhelpen, is de centrale tijdelijk uit bedrijf genomen", licht de eigenaar van de kerncentrale in Zeeland toe.

Tijdens reparatiewerkzaamheden in dezelfde ruimte werd een andere leiding bovendien aangetroffen in "mindere staat", meldt EPZ. Ook die is gerepareerd. "Om weer veilig en betrouwbaar in bedrijf te kunnen gaan, zijn extra inspecties aan leidingwerk uitgevoerd. Hieruit zijn geen bijzonderheden voortgekomen, waardoor de centrale inmiddels weer is opgestart."

De Volkskrant berichtte woensdag dat de centrale al ruim twee weken geen stroom leverde vanwege het lek.