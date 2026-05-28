Klanten bij de Bijenkorf geven dik 8 procent minder uit

AMSTERDAM (ANP) - Warenhuisketen de Bijenkorf heeft veel last van zuinige consumenten. De klantbestedingen zijn afgelopen jaar op vergelijkbare basis met meer dan 8 procent gedaald. De Bijenkorf merkte ook dat zijn webshop minder bezoekers kreeg dan een jaar eerder.

Topman Sean Hill spreekt van een "uitdagende markt". Volgens de keten staat de premium- en luxemarkt onder aanhoudende druk.

De jaarcijfers over 2025 zijn iets lastiger te interpreteren dan andere jaren. Dat komt omdat de jaar-op-jaarvergelijking wordt beïnvloed door het verkorte boekjaar 2024, dat slechts elf maanden duurde. De Bijenkorf had besloten van verslagperiode te veranderen. 2025 telde weer gewoon twaalf maanden. Technisch gezien liet de jaaromzet over 2025 daardoor wel een toename zien, van bijna 3 procent.

De winst, gecorrigeerd voor onder meer belastingen, is opgelopen tot een kleine 25 miljoen euro, bijna 1 miljoen euro meer dan in 2024. Dat is volgens de Bijenkorf te danken aan verdere margeverbeteringen en strakkere kostenbeheersing.